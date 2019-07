Boris Johnson szefem Torysów. Będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii

Były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii pokonuje obecnego szefa tego resortu w walce o fotel lidera rządzącego ugrupowania. 160 tys. członków Partii Konserwatywnej z całego kraju wybrało następcę Theresy May - za Johnsonem zagłosowało 92 tys. 153 członków, za Huntem było 46 tys. 656 osób.

Boris Johnson najprawdopodobniej w środę 24 lipca zostanie też nowym szefem brytyjskiego rządu. "Najprawdopodobniej", bo najpierw tego dnia jeszcze premier Theresa May powinna złożyć dymisję na ręce królowej, a ta powierzyć misję tworzenia nowego rządu zwycięzcy wyborów w Partii Konserwatywnej. May ustępuje w związku z jej gigantyczną brexitową porażką. Premier nie udało się wprowadzić w życie umowy wypracowanej wraz z Brukselą i doprowadzić do tzw. łagodnego brexitu. Umowa nie przeszła przez Izbę Gmin.