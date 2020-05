Boris Johnson: Trudno wyobrazić sobie Wielką Brytanię bez Polaków

"Patrzę na flagi naszych krajów powiewające obok siebie przy pomniku upamiętniającym polskich pilotów służących w Królewskich Siłach Powietrznych podczas II wojny światowej. (...) Często korzystam z tego samego pasa startowego, z którego polscy piloci wzbijali się w powietrze, aby podjąć walkę z wrogiem. (...) Podczas bitwy o Anglię to oni zestrzelili najwięcej samolotów wroga spośród wszystkich dywizjonów RAF" - czytamy w liście.

Jak napisał Boris Johnson, 75. rocznica pokonania nazistowskich Niemiec to dobry moment, by podkreślić siłę przyjaźni pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, która to przyjaźń została wykuta w ogniu wspólnej walki z tyranią.