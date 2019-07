Brak leków w Polsce. Zdesperowani pacjenci jeżdżą po nie do Niemiec

Wzdłuż zachodniej granicy zdesperowani cukrzycy wybierają wizytę w niemieckiej aptece. Bo wiedzą, że po naszej stronie Odry nie mają szans, by dostać przepisane im przez lekarza specyfiki.

O takim procederze poinformował na Twitterze dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" Patryk Słowik. Sprawdziliśmy to w przygranicznych Słubicach. Okazuje się, że wizyty w aptekach za granicą to nie jest odosobniony przypadek.

- Nawet jeden z pacjentów przyszedł do nas i powiedział, że nasz polski lek jest w niemieckiej aptece - dodaje nasz rozmówca. A polskie recepty za Odrą są honorowane bez problemu. To zresztą działa również w drugą stronę. Niemiec też zrealizuje receptę w Słubicach.

Jak podkreśla właściciel apteki, niektórzy jednak wybierają wizytę u lekarza, by ten przepisał im inną terapię. Znacznie mniej dogodną dla pacjenta, ale taką, na którą jest dostępny lek w Polsce.

Największe deficyty dotyczą leków przeciwcukrzycowych. - Do tej pory problemy z lekami przeciwcukrzycowymi zazwyczaj dotyczyły insulin. Teraz pojawiły się również jeśli chodzi o metforminę - mówi money.pl Łukasz Waligórski, redaktor naczelny portalu mgr.farm.

Jak podkreśla, chodzi o preparaty takie jak metformax SR 500 oraz glucophage XR 500. To dwa najpopularniejsze leki o spowolnionym uwalnianiu substancji czynnej.

- Dzięki temu pacjenci nie muszą przyjmować ich do każdego posiłku, ale wystarczy, że wezmą lek raz dziennie. To spora wygoda - mówi money.pl Waligórski.

Głównie dlatego, że ich nie stać. Różnica w cenie jest bowiem gigantyczna. - W naszej aptece za metformax SR 500 trzeba zapłacić około 30 złotych. Niemiecki odpowiednik to koszt nawet ponad 100 euro - mówi nam właściciel słubickiej apteki.

Wszyscy wiedzą, jak to działa

Braki widać również, gdy spojrzymy na specjalistyczne portale. Wpisując metformax w wyszukiwarkę serwisu gdziepolek.pl, zobaczymy, że to towar mocno deficytowy. W Warszawie można go dostać w ledwie 3 aptekach. A na przykład we Wrocławiu czy wspomnianych Słubicach - nie ma placówki, która miałaby ten lek na stanie.