Brakuje helu, nie tylko do baloników. Polska firma na tym zarobi

Dlaczego akurat firmy lotnicze? Nie żeby budować sterowce, to pewne. Hel używany jest nie tylko do napełniania baloników, czy by pozyskać zabawny efekt cienkiego głosiku, ale ma też znaczenie przemysłowe. Między innymi używa się go w testowaniu silników rakietowych. Najwyraźniej w najbliższym czasie w USA będzie się więcej tychże silników testować.

Hel wykorzystywany jest też przy spawaniu i schładzaniu nadprzewodników oraz do wykrywania nieszczelności w przemyśle samochodowym oraz przy produkcji światłowodów. Używa się go też w medycynie i przy nurkowaniu - jest składnikiem mieszanek oddechowych.

PGNiG liczy zyski

W 2018 r. produkcja helu przez PGNiG wyniosła ok. 3 mln m.sześc. - tyle samo co w poprzednich czterech latach. Jeden metr sześcienny to ponad 35 stóp sześciennych. Skok ceny w ciągu roku powoduje wzrost przychodów PGNiG z 4,2 do aż 10 mln dol. Nawet gdyby koszt podatku był taki, jak się tego obawiał prezes Woźniak, to i tak spółka wychodzi na swoje.