Metan z kopalni w kuchenkach. PGNiG podał datę uruchomienia pierwszego złoża

PGNiG kończy testy produkcyjne na otworach Gilowice-3K i 4H w gminie Miedźna na Śląsku. w II połowie 2020 r. wydobywany tam metan skieruje do lokalnej sieci gazowniczej.

- Efekty naszych prac w Gilowicach potwierdzają potencjał wydobycia metanu z pokładów węgla. Uzyskaliśmy przypływy gazu w ilościach, które uzasadniają rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji. Po raz pierwszy metan pozyskany ze skał węglonośnych trafi do sieci i będzie mógł być wykorzystany jako czysta alternatywa dla innych paliw używanych w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach - powiedział prezes Piotr Woźniak podczas konferencji prasowej.

Dla zestawienia jakie to ilości, w ubiegłym roku zużycie gazu w Polsce osiągnęło poziom 17,7 mld metrów sześciennych i był to historyczny rekord. Gaz to paliwo przyszłości, emitujące o połowę mniej gazów cieplarnianych niż węgiel, a w odróżnieniu od wiatraków, czy paneli solarnych dające energię bez przerwy.