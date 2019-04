Tauron postawi 2 instalacje kogeneracyjne na metan o mocy 2,7 MWe w ZG Brzeszcze

"Dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda przyczynią się nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w Rynku Mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w okresie 17 lat. Silniki zaczną pracować w ZG Brzeszcze od 2021 roku" - czytamy dalej.