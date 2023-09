Branża alarmuje. To rozporządzenie oznacza milionowe straty firm

Karol 15 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niestety ale Państwo jest zmuszone na kontrolowanie płacy minimalnej bo w innym przypadku byłoby to co za PO. Mojego kolegi tato pracował za 4 zł za godzinę i połowę jego wypłaty szło na sam dojazd do i z pracy. To okrutne, ale niestety pracodawcy sami z siebie raczą zadbać jedynie o swoją kieszeń. Teraz biadolenie, że 4200 to dużo to proponowałbym redaktorzynie samemu spróbować pracować za takie pieniądze. Praca za 4200 powinna być dozwolona tylko na 0,5 etatu. Inaczej to wyzysk zatrudniać ludzi za takie pieniądze