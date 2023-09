- Są szanse na wprowadzenie specjalnych taryf za prąd dla pomp ciepła , ale to będzie możliwe dopiero po wyborach parlamentarnych - powiedział serwisowi portalsamorzadowy.pl Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

To może być ratunek dla właścicieli pomp ciepła

Serwis opisuje też, na czym te specjalne taryfy miałyby polegać. Takie rozwiązania wprowadziły już np. Austria i Szwajcaria, a blisko są Niemcy. "Pompy ciepła w porannym i wieczornym szczycie zużycia prądu są automatycznie wyłączane na dwie godziny, ale w zamian za to mają obniżone stawki za prąd. W Niemczech ta obniżka ma wynosić 25 proc. " - czytamy w serwisie.

Zmiany w systemie rozliczania

Money.pl szeroko opisywał problem właścicielki pomp ciepła. Jedni dostają faktury na kilka tysięcy, inni na kilkaset złotych. Problem dotyczy zmiany systemu rozliczenia nadwyżki prądu sprzedawanej do sieci przez prosumentów fotowoltaiki. Decyzją rządu nastąpiła 1 kwietnia ubiegłego roku. W przypadku gdy prąd został wprowadzony do sieci przed tą datą, prosumenci rozliczają się przez kolejnych 15 lat według starego, korzystniejszego wzoru, tzw. metody net-meteringu. Prosumenci objęci net-meteringiem rozliczani są bezgotówkowo, nie według wartości, lecz według ilości przekazanej do sieci energii