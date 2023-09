Oddadzą 125 zł za prąd. Będą dwa terminy

- Sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli w swoich rozliczeniach z klientami uwzględnić 12 proc. obniżkę rachunku za energię - zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że odbiorcy energii będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie ok. 120 zł, a dokładniej 125 zł.

Obniżenie rachunków. Jakie warunki trzeba spełnić

Minister zaznaczyła, że wchodzące w życie we wtorek przepisy obligują sprzedawców energii do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń, który wynagradza prooszczędnościowe działania odbiorców energii.

Te warunki to: zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r., potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy energii elektrycznej, wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną, zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach przez niego świadczonych, bycie prosumentem, ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.