Branża hotelarska ledwo zipie. Czeka nas fala upadłości

Już zupełnie najgorsza sytuacja jest w obiektach nastawionych na gości biznesowych i konferencyjnych. Według ostrożnych prognoz ruch w tym biznesie pojawi się jesienią, o ile oczywiście firmy zaczną wysyłać pracowników w podróże służbowe i będą pojawiać się zamówienia na organizację spotkań i konferencji. Ale to prawdopodobnie nie będzie to, co przed epidemią. Popularność telekonferencji może położyć kres zwłaszcza tym mniej istotnym wyjazdom służbowym.