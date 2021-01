Kiedy będzie można organizować wesela? Rezerwacje liczniejsze niż w 2020 r.

Przygotowania do wymarzonych ślubów trwają miesiącami, w skrajnych przypadkach można je liczyć nawet w latach. W tym roku jednak dominuje niewiadoma. Bo rezerwacje są, liczniejsze niż rok temu. Ale na pytanie, czy śluby się odbędą, nikt nie potrafi odpowiedzieć.

Pandemia zaskoczyła branżę ślubną, jak i przyszłych małżonków, dlatego część z nich przełożyła uroczystości z zeszłego roku na ten. I teraz pytania, jak to będzie w tym roku rozbrzmiewają coraz głośniej.

Obecnie wesel organizować nie można. Rejestr rządowych obostrzeń zakazuje ich robienia, niezależnie od liczby gości. Jedyną - zgodną z rządowymi rozporządzeniami - opcją jest organizacja imprezy domowej, w której może brać udział maksymalnie pięcioro zaproszonych gości. To samo dotyczy innych uroczystości rodzinnych, w tym komunii i konsolacji.

Apelujemy o informacje

Nasza rozmówczyni jest inicjatorką petycji skierowanej do rządzących. Zmobilizowała do jej podpisania także swoich klientów. "Apelujemy o bezzwłoczne podanie informacji, czy nasze wesela zaplanowane na święta wielkanocne, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i kolejne miesiące roku 2021 odbędą się" - czytamy w petycji.

- Napisała dziś do mnie jedna z moich młodych par, pytają, czy mają zapraszać już gości. Czy mogę coś doradzić w tej sprawie? Niestety niewiele. Wesele ma się odbyć 14 maja, ale nie wiedzą, czy mają wciskać "drukuj" na zaproszeniach - martwi się Kotowicz.

Czasu jest niewiele. Zdaniem naszej rozmówczyni to już ostatni dzwonek. - Z mojego punktu widzenia para młoda potrzebuje minimum dwóch miesięcy, by dopiąć wesele na ostatni guzik. A to oznacza, że ta decyzja powinna zapaść dwa miesiące przed świętami wielkanocnymi, bo wtedy zaczyna się sezon weselny. Ostatni moment wypada z początkiem lutego - ocenia Kotowicz.