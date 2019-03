Brexit. 25 buntowników chce zagłosować za umową Theresy May

Zrezygnuję, ale jeśli poprzecie moją umowę - taką ofertę w środę przedstawiła posłom ze swojej partii Theresa May. Zagrywka brytyjskiej premier okazała się skuteczna, bo 25 buntowników wśród Torysów zadeklarowało, że tym razem ją poprze.

Do osiągnięcia absolutnej większości Theresa May potrzebuje także poparcia posłów opozycyjnej Demokratycznej Partii Unionistycznej. Władze tej partii wydały późnym wieczorem komunikat, w którym napisały, że "na tym etapie" nie poprą rządu. Nie zamierzają także wstrzymać się od głosu.

Theresa May zapowiedziała w środę, że poda się do dymisji przed kolejną fazą negocjacji, ale nie podała konkretnej daty. Taką deklarację szefowej brytyjskiego rządu wymusili zbuntowani posłowie Partii Konserwatywnej. Ustąpienie May miało być warunkiem zakończenia rebelii wśród Torysów.