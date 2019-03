Brexit. Będzie kolejne głosowanie nad "umową May". Izba Gmin wyraziła zgodę

Równocześnie doszło do głębszego niż dotychczas podziału w rządzie Jej Królewskiej Mości. Jak poinformowały brytyjskie media, Theresa May poinformowała członków gabinetu i partii, że odejdzie ze stanowiska, jeśli umowa zostanie przyjęta.

Tuż po godz. 17:00 czasu brytyjskiego Przewodnicząca Izby Gmin (Leader of the House) Andrea Leadsom (jest członkiem rządu - red.) złożyła wniosek o uzupełnienie porządku obrad 29 marca o debatę i głosowanie nad przyjęciem tekstu umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez żadnych załączników. Spiker Izby gmin John Bercow stwierdził, że głosowanie nad umową bez załączonej do niej deklaracji politycznej jest zgodne z przytoczoną przez niego zasadą, że w trakcie jednej sesji parlamentu rząd nie może przedkładać takiego samego lub tożsamego co do celu tekstu pod głosowanie.