Brexit. Brytyjski poseł Daniel Kawczynski apeluje do Polski o weto ws. opóźnienia brexitu

– Musimy robić wszystko, co w naszej mocy, by Wielka Brytania opuściła UE 31 października – powiedział Kawczynski w rozmowie ze Sky News.

Wcześniej Kawczynski napisał na Twitterze, że "robi wszystko, co może", by polski rząd przystał na pomysł weta. Poinformował również, że inni namawiają do tego Węgry i Czechy. – Jedno z tych państw zawetuje, co przewiduję – napisał Kawczyński.