Brexit. Funt szybuje, Wielka Brytania czeka na głosowanie. Ekonomiści o Johnsonie: "mistrz chaosu"

- Mieliśmy Brytyjczyków za taki dostojny naród, wręcz nudny. A tu nam zgotowali niezły cyrk - mówił w poniedziałkowym programie "Money. To Się Liczy" ekonomista Marek Zuber. Jak twierdził, najgorsze dla gospodarki jest to, że wciąż nie wiadomo co wydarzy się w przyszłości. - Niepewność to fatalna rzecz dla biznesu - podkreślił ekonomista.

Umowa brexitowa nie została zatwierdzona do 19 października, co zgodnie z uchwaloną na początku września ustawą nakładało na premiera obowiązek wystosowania do UE wniosku o zgodę na opóźnienie brexitu do 31 stycznia 2020. Co ciekawe, Johnson taki list wysłał, jednak bez swojego podpisu wyjaśniając, że jest to prośba parlamentu. Równolegle skierował do UE drugi list (podpisany), w którym zapewnił, że doprowadzi do uzyskania akceptacji parlamentu dla umowy brexitowej.