Brexit z umową. Deklaracja Junckera wywołała błyskawiczną reakcję kursu funta

W czwartek rozpoczyna się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. To praktycznie ostatnia szansa, by wypracować porozumienie z Wielką Brytanią w sprawie brexitu. Wielu ekspertów było sceptycznych co do możliwości kompromisu, ale mamy niespodziankę. Jean Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, na twitterze poinformował o zawarciu umowy.