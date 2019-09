Brexit. Izba Lordów przyjęła ustawę przeciwko wyjściu bez umowy

Brytyjska Izba Lordów zatwierdziła projekt ustawy blokujący możliwość brexitu bez porozumienia. Oznacza to otwarcie drogi do zmuszenia premiera Borisa Johnsona, by złożył wniosek o przedłużenie procesu brexitu do stycznia 2020 roku.

Podziel się Dodaj komentarz