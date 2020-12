Brexit z umową, ale biznes ostrzega, że to za mało. Zakłócenia w dostawach trwają

Brytyjski Institute of Directors, najstarsza organizacja pracodawców na Wyspach, podkreślił w specjalnym komunikacie, że "umowa to fantastyczna wiadomość dla firm w każdej części Wielkiej Brytanii". Jednak Jonathan Geldart, dyrektor generalny Instytutu, powiedział, że dla firm "zegar wciąż bardzo tyka".

Organizacja wzywa tym samym do pilnego potwierdzenia okresów karencji, aby dać firmom czas na dostosowanie się do nowych przepisów od 1 stycznia.

Jego zdaniem, umowa to wielką ulga dla brytyjskiego biznesu osłabionego koronawirusem i problemami z brexitem, ale "ważne jest, aby obie strony podjęły natychmiastowe kroki w celu utrzymania płynności handlu i usług, podczas gdy firmy bedą mogły dostosować się do umowy brexitowej”.

Geldart z Institute of Directors powtórzył obawy CBI i powiedział, że przeanalizowanie zmian i wymogów z jednoczesnym dostosowaniem się do nich "w środku pandemii i okresu świątecznego, podczas gdy graniczne zakłócenia nie ustąpiły, jest ogromnym wyzwaniem" dla firm.

Uniknąwszy tego, co uważali za nieszczęście, czyli braku porozumienia, przedsiębiorcy po obu stronach Kanału La Manche muszą teraz dokładnie przeanalizować prawie 2 tys. stron tekstu umowy. Trudno uznać to za idealny prezent na święta.

Firmy transportowe ostrzegają, że wiele z nich nie jest gotowych na nowe zasady. Jest to o tyle zrozumiałe, że już kilka razy próbowały dostosować się do zapowiadanych zmian. Trzeba bowiem wiedzieć, że umowa nie przewiduje automatycznego dostępu do rynku wartego 100 mld funtów rocznie.