Brexit jednak z umową handlową. Jest porozumienie

Na ostatniej prostej Wielka Brytania porozumiała się z Unią Europejską co do wspólnych relacji po 1 stycznia 2021 roku. Tego dnia Zjednoczone Królestwo definitywnie rozstanie się z Brukselą.

"Koniec jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej"

Nawiązał też to togo, co było największym problemem na ostatnim etapie negocjacji - rybołówstwa. - Po raz pierwszy od 1973 roku będziemy niezależnym państwem przybrzeżnym z pełną kontrolą nad naszymi wodami - stwierdził.

"Wciąż jesteśmy partnerami"

Co by było, gdyby...

Przy braku porozumienia relacje handlowe byłyby regulowane z automatu przy zastosowaniu ogólnych zasad Światowej Organizacji Handlu. W skrócie - oznacza to koniec przywilejów związanych z korzystaniem z wolnego rynku, a także powrót ceł. Ceł niemałych, dodajmy, ponieważ wynoszących od 10 do nawet 30 proc. w zależności od rodzaju sprowadzanego towaru. Czym groziła opcja "no deal", także z perspektywy polskich firm, informowaliśmy szczegółowo we wtorek.