Brexit last minute. Co może się jeszcze wydarzyć w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Przy braku porozumienia relacje handlowe zaczną być regulowane z automatu przy zastosowaniu ogólnych zasad Światowej Organizacji Handlu. W skrócie – oznacza to koniec przywilejów związanych z korzystaniem z wolnego rynku, a także powrót ceł. Ceł niemałych, dodajmy, ponieważ wynoszących od 10 do nawet 30 proc. w zależności od rodzaju sprowadzanego towaru.

- Do tego dojdzie multum formalności. Od Nowego Roku wejdziemy bowiem w reżim eksportu i importu. Oznacza to, że trzeba będzie złożyć zgłoszenie celne i zapłacić właściwą stawkę cła. Niektórzy przedsiębiorcy będą realizowali ten obowiązek samodzielnie, inny skorzystają z usług agencji celnych – mówił w programie "Money. To się liczy" Grzegorz Kozłowski, dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.

Według naszych rozmówców, część dyplomatów pogodziła się z faktem, że zacznie obwiązywać opcja "no deal". Plus tej sytuacji jest taki, że byłoby to rozwiązanie tymczasowe, a więc już na początku nowego roku negocjatorzy wróciliby do rozmów. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, naiwnością byłoby założenie, że kolejne rokowania pójdą dla odmiany jak po maśle.