Brexit. Jest nowa data dot. umowy. Juncker daje Wielkiej Brytanii ostatnią szansę

Brexit będzie 12 kwietnia, albo 22 maja i nie ma innej opcji. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w środę jasno wyraził się, że daje Wielkiej Brytanii ostatnią szansę na przyjęcie wypracowanej umowy określającej warunki opuszczenia Wspólnoty przez Zjednoczone Królestwo.

- Mamy jeszcze kilka dni. Jeśli Izba Gmin zaakceptuje do 12 kwietnia umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to Wspólnota może zgodzić się na to, by brexit został przedłużony do 22 maja - oświadczył w środę szef KE Jean-Claude Juncker.

Jak dodał, Unia jest otwarta na "zmianę deklaracji politycznej, ale nie umowy o wyjściu". Jednoznacznie zastrzegł, że jeśli Izba Gmin nie będzie potrafiła porozumieć się do 12 kwietnia, to żadne odroczenie, nawet krótkoterminowe, nie będzie możliwe.

To odpowiedź na wtorkowy apel brytyjskiej premier Theresy May. Niczym tonący, który brzytwy się chwyta, May stwierdziła, że brexit potrzebuje kolejnego opóźnienia i jest gotowa spotkać się nawet z jej największym politycznym konkurentem, liderem Partii Pracy Jeremym Corbynem. May mówi o potrzebie wypracowania "ponadpartyjnego porozumienia.

Więcej tu: May chce nowego planu i przedłużenia okresu na wyjście z Unii

Szef KE Jean-Claude Juncker dodał, że jeśli Zjednoczone Królestwo pozostałoby dłużej niż do 22 maja we Wspólnocie, to powstałoby ryzyko "naruszenia odpowiedniego przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego i ogólnie funkcjonowania Unii".

Obejrzyj: "Decyzja zapadła. Wycofanie się z niej byłoby upokorzeniem"

Juncker dodał, że osoby, które ucieszyłoby wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, to te, którym zależy na osłabieniu zarówno Wspólnoty, jak i Zjednoczonego Królestwa. - Będziemy pracować do ostatniej chwili. Wszystko po to, by uniknąć brexitu bez porozumienia - zapewnił.

Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską 29 marca. Jednak liderzy państw Wspólnoty zgodzili się na przesunięcie tego terminu. Na 12 kwietnia - jeśli brytyjski parlament nie przyjmie umowy ws. brexitu i na 22 maja - jeśli umowa zostanie przegłosowana w Izbie Gmin.

Z kolei szef Rady Europejskiej na 10 kwietnia zwołał nadzwyczajne posiedzenie liderów państw UE w Brukseli.

Więcej tu: Tusk zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące