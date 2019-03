Brexit. Umowa May upada po raz trzeci, będzie twarde wyjście

Wielka Brytania 12 kwietnia o godz. 23:00 czasu lokalnego opuszcza Unię Europejską. To już pewne. Dwa lata pracy brytyjskiego rządu i Brukseli nad warunkami opuszczenia Wspólnoty przez Zjednoczone Królestwo właśnie zostały zaprzepaszczone.

Theresa May okazała się zbyt słaba. Na nic zdały się jej zapowiedzi o podaniu się do dymisji. Nic dla parlamentarzystów nie znaczyły jej groźby, że nieprzyjęcie umowy może opóźnić brexit o nawet pięć lat. Izba Gmin, o tym, że umowy nie chce, dała sygnał bardziej niż wyraźny. Podkreślmy raz jeszcze, aż trzy razy parlamentarzyści powiedzieli "nie" dla tego dokumentu.

Głosowanie poprzedziła burzliwa debata w Izbie Gmin. - Jestem gotowa na wcześniejsze ustąpienie ze stanowiska, by parlament przegłosował tę umowę - mówiła premier Theresa May tuż przed trzecim głosowaniem.

Główny przeciwnik Theresy May, szef Partii Pracy Jeremy Corbyn grzmiał w Izbie Gmin, że jeśli Theresa May ponownie przegra, to powinno rozpisać się wybory powszechne. – Nie będzie żadnej alternatywy poza przyspieszonymi wyborami – stwierdził.