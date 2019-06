Bruksela sypnie kasą na pszczelarzy. "To ważna cześć unijnego sektora rolno-spożywczego"

Wsparcie UE, udzielane w ramach krajowych programów pszczelarskich, zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r. Programy te są opracowywane na szczeblu krajowym we współpracy z sektorem w celu poprawy warunków w branży pszczelarskiej i wsparcia marketingu jej produktów. Środki obejmują na przykład edukację pszczelarzy, wsparcie w rozpoczęciu działalności pszczelarskiej, zwalczanie pasożytów niszczących ule, badania i środki na rzecz poprawy jakości miodu.

W 2018 r. w UE było 17,5 mln uli i ponad 600 tys. pszczelarzy. Pszczelarstwo jest praktykowane we wszystkich państwach członkowskich, a Wspólnota jest drugim co do wielkości producentem miodu na świecie. Kolonie pszczół miodnych są niezbędne dla rolnictwa i środowiska, zapewniając rozmnażanie roślin poprzez zapylanie, a samo pszczelarstwo przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich.