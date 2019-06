Wrocław zarasta trawą i krzakami. "Hodujemy kleszcze i komary"

"Zarząd Zieleni Miejskiej wyznaczył powierzchnie trawiaste w parkach, które będą koszone jedynie 1-2 razy w roku (141,5 ha z 570 ha - ok. 20 proc. trawników ogółem na tych terenach). Nowością będzie koszenie w wybranych miejscach bez wywozu pokosu – po rozdrobnieniu będzie on pozostawiany jako naturalny nawóz użyźniający glebę. To rozwiązanie będzie testowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w tym roku po raz pierwszy" - pisali urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej.

"Wytłumaczcie mojemu synkowi 3 letniemu dlaczego codziennie musi brać lek na alergię, a jak nie weźmie to puchną mu oczy, szczypią i ledwo oddycha. Polecam spędzić z takim maluchem jeden dzień gdy nie weźmie leku i się nie martwic i super bawić. W zeszłym roku, gdy trawy były regularnie koszone nie było takiego problemu. I nie mowie tu o koszeniu do gołej ziemi. Wystarczy skosić trawę lekko, aby nie zaczęła kwitnąć" - pisze na stronie zarządzanej przez ZZM internauta.

"To są ozdobne trawniki w przestrzeni miejskiej...Nie lasy deszczowe w Amazonii co ratują świat" - ironizuje inny.

Motyle i pszczoły

- Chcemy to stałe koszenie robić trochę inaczej. Np. na Placu Społecznym są wyznaczone obszary, na których jeszcze tego koszenia jeszcze nie było. Ono będzie wykonane do końca czerwca, a następne we wrześniu, czyli w takim standardzie łąkowym - tłumaczy Aleksandra Zienkiewicz z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. - Już tam stoją tabliczki z napisem "nie kosimy trawnika, tutaj dokarmiamy owady".