Brytyjski koncern farmaceutyczny może dostarczyć 400 mln dawek szczepionki na koronawirusa już we wrześniu

Brytyjski koncern farmaceutyczny AstraZeneca otrzymał ponad 1 mld dolarów na opracowanie szczepionki przeciwko Covid-19 we współpracy z Uniwersytetem w Oksfordzie. Pieniądze pochodzą z brytyjskich i amerykańskich środków publicznych. Firma deklaruje, że jeśli próby kliniczne się powiodą, jest w stanie wyprodukować 1 miliard dawek szczepionki i rozpocząć dostawy już we wrześniu – informuje "The Guardian".