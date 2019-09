Budowa dróg. Rząd dosypie pieniędzy, bo koszty rosną. Bagatela, 7 mld zł

Nowelizacja Programu Budowy Dróg Krajowych pozwoli na skierowanie do realizacji zadań, których wartość wzrosła względem wcześniejszych kosztorysów inwestorskich przedstawionych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki decyzji rządu przyspieszone zostaną prace przygotowawcze do budowy: S5, S8 i S12. Przewiduje się, że budowa pierwszych odcinków tych tras rozpocznie się w 2023 r.

To już kolejny wzrost wartości Programu Budowy Dróg Krajowych. Wcześniej, w 2017 r. limit finansowy PBDK został zwiększony ze 107 mld zł do 135 mld zł. Pozwoliło to na zapewnienie finansowania dla wielu nowych inwestycji, w tym międzynarodowej trasy Via Carpatia.