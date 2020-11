Budowa lotnisk z nowymi zasadami. Rząd chce zmienić przepisy

Projekt noweli ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego zakłada przedłużenie do końca 2025 r. terminu na złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji dotyczącej lotniska użytku publicznego, w tym towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem tej specustawy, złożenie wniosku o realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego jest możliwe w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw zakłada, że potrzebne jest dostosowanie tych przepisów do nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśniono, że należy dostosować przepisy ustawy o umowie koncesji tak. by razem z nową ustawą o zamówieniach publicznych tworzyły spójny system, odpowiadający na istotne problemy rynku.

Rząd planuje się też zająć we wtorek projektem nowelizacji ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Głównym celem projektu jest zmiana przepisów, polegająca na wydłużeniu do 31 grudnia 2027 r. udzielania dotacji z budżetu państwa m.in. dla Kopalni Soli "Bochnia" i Kopalni Soli "Wieliczka". Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na przekazywanie dotacji do dnia 31 grudnia 2020 r.