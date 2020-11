Budowa CPK. NIK wszczyna kontrolę

Zgodnie z "Planem pracy NIK na rok 2020" Izba będzie rozpoczynała w czwartym kwartale kontrolę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - informuje money.pl Najwyższa Izba Kontroli.

Kontrolę przygotowuje Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK. Jednak ostateczne decyzje co do planu kontroli i listy jednostek kontrolowanych jeszcze nie są znane.

Jak zaznacza rzecznik NIK Anna Matusiak-Rześniowiecka, kontrola odpowie m.in. na pytanie, czy przygotowania do budowy CPK przebiegają zgodnie z założeniami.

Słowo przygotowania jest tu kluczowe, bowiem na rzekomym placu budowy nic się nie dzieje. We wrześniu pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała powiedział, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpocznie się w 2023 roku, a pierwsze samoloty odlecą z lotniska w 2027.

- Nie kwestionujemy potrzeby budowy nowego lotniska. Skupimy się na warunkach realizacji inwestycji oraz identyfikacji ryzyk - zapewnił prezes NIK Marian Banaś jeszcze w połowie października, otwierając panel poprzedzający kontrolę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Już wtedy informował, że kontrola ruszy w połowie listopada.

Zapytaliśmy wiceministra Horałę o kontrolę NIK. - To rutynowa kontrola, o której mowa była co najmniej od roku. NIK raz na jakiś czas kontroluje spółki Skarbu Państwa, to naturalne - powiedział.

Pytany o fakt, że na budowie nie została wbita nawet łopata, odpowiedział, że wbicie łopaty następuje w momencie, gdy inwestycja jest zaawansowana na poziomie ok. 80 proc.

- Wszystko co trudne, od strony formalnej, dzieje się przed wbiciem łopaty. NIK będzie miał dużo do skontrolowania. Chociażby w tym roku przeprowadzone strategiczne studium lokalizacyjne i związane z tym konsultacje społeczne, do tego inwentaryzacje środowiskowe, cały szereg przetargów i inwestycji towarzyszących - powiedział Marcin Horała w rozmowie z money.pl.

Pełnomocnik rządu ds. CPK podkreślił, że do tej pory spółka zmaga się z zarzutami na poziomie tabloidów. - Na przykład pretensje, że w spółce pracuje 197 osób. Przypomnę, że spółka przygotowuje program inwestycyjny na ponad 100 mld zł. To program większy niż ten w PKP PLK, w której pracuje 38 tys. osób - powiedział Horała.

- Jestem przekonany, że inspektorzy NIK mają pojęcie o prowadzeniu inwestycji i wiedzą, że żadna inwestycja, szczególnie tak duża, nie działa w ten sposób, że dziś postanowiliśmy, że ją budujemy, jutro wbijamy łopatę, a pojutrze działa, a dopiero popojutrze ktoś zaczyna nad tym pracować - dodał.

Pytany o to, czy podtrzymuje optymizm z września dotyczący daty rozpoczęcia budowy i uruchomienia portu, podkreślił, że w pandemii koronawirusa pozyskanie odpowiednich materiałów pod budowę jest nawet łatwiejsze.

- Generalnie pandemia akurat przy takich inwestycjach jak CPK sprzyja. CPK to program inwestycyjny, który potrzebuje firm budowlanych i materiałów, a akurat teraz specjalistów od pozyskiwania funduszy, architektów, projektantów - to w sytuacji spowolnienia gospodarczego jest tańsze i łatwiej dostępne, a z drugiej strony potrzebne, by napędzać koniunkturę - podkreślił w rozmowie z money.pl wiceminister Marcin Horała.

- Przed nami cały szereg niewiadomych. Będzie postępowanie o decyzję środowiskową, kto będzie składał uwagi i ile to potrwa tego nie wiemy. Do tego przetargi, nie wiemy jak będą rozstrzygane. Jak w każdym dużym, skomplikowanym procesie inwestycyjnym mogą pojawić się opóźnienia, ale my nie zamierzamy dokładać opóźnień po naszej stronie - zapewnił.

