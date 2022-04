Budowlanka zaskakuje, mimo wojny. Wielki wzrost produkcji

Gdy GUS publikował miesiąc temu dane o produkcji budowlano-montażowej , która wzrosła o 21,2 proc. rok do roku, wydawało się, że jest to już bardzo wysoki wynik. Okazało się właśnie, że budowlanka jeszcze bardziej przyspieszyła.

W ciągu jednego miesiąca produkcja zwiększyła się o ponad 41 proc. i w efekcie rok do roku dynamika wzrostu w marcu przyspieszyła do 27,6 proc .

Eksperci mBanku i PKO BP w komentarzach do najnowszych wyników mówią o boomie budowlanym. Pokazują wykresy, gdzie widać już wyraźnie szybszy wzrost produkcji, niż wynikałoby to z długoterminowego trendu.

Ekonomiści PKO BP zauważają, że nie widać w produkcji negatywnych efektów związanych z wojną w Ukrainie. A faktem jest, że na wielu budowach zabrakło dużej liczby pracowników, którzy zdecydowali się na powrót do kraju, by bronić ojczyzny.

Z danych GUS wynika, że sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do marca 2021 roku, zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa. Są jednak firmy, które radzą sobie lepiej niż inne. W przedsiębiorstwach zajmujących się stawianiem budynków odnotowano wzrost o 44,9 proc., w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 23,2 proc., natomiast w jednostkach realizujących roboty budowlane specjalistyczne - o 13,7 proc.