Budownictwo czekają trudne miesiące. "Produkcja jeszcze nie znalazła dna"

W różnych statystykach gospodarczych widać ostatnio odbicie po załamaniu w pierwszej połowie roku. Do nich nie należy produkcja budowlano-montażowa. W sierpniu była ponad 12 proc. niższa niż rok wcześniej .

- To kolejny miesiąc z rzędu spadku produkcji budowlano-montażowej. Według naszych analiz nie wynika on z zakresu inwestycji rządowych. Programy inwestycyjne GDDKIA i PKP PLK są rozpędzone i na dobrym poziomie. To wpływ regresu znacznie mniejszych rozproszonych prywatnych inwestycji lokalnych i samorządowych - ocenia sytuację Dariusz Blocher, prezes Budimex SA.