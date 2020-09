Holding PiS ratuje tylko PGNiG. Zyski państwowych spółek niższe o połowę

We wtorek wieczorem ostatnia z dużych spółek Skarbu Państwa notowanych na giełdzie opublikowała raport półroczny. Zamknięcie sezonu wyników przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) dość dobrze oddaje to, co działo się ze wszystkimi spółkami. Mamy do czynienia z poważnym regresem w wynikach w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku.

Holding PiS z zyskiem niższym o połowę

Z 67 mln zł do 72 mln zł podbiła wynik Giełda Papierów Wartościowych (GPW). Ma to jednak minimalne znaczenie z punktu widzenia "Holdingu PiS" jako całości. W przeciwieństwie do PGNiG, które zwiększyło zyski z 1,33 mld zł do prawie 6 mld zł. I to właśnie głównie dzięki tej spółce bilans zysków całej trzynastki razem wziętej jest "tylko" o połowę gorszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.