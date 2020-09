PGE setki milionów złotych na minusie. To wynik najgorszy od pięciu lat

PGE to ostatnia duża spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, która publikuje raport finansowy za pierwsze półrocze. I nie jest to najlepsze zakończenie sezonu wyników. Energetyczny gigant ma za sobą trudny czas. Jako grupa nie wypracowała złotówki zysku, a straty wyniosły 688 mln zł.

W analogicznym okresie 2019 roku PGE mogła się pochwalić 1,7 mld zł zysku, co pokazuje ogromny regres w wynikach. Warto dodać, że biorąc pod uwagę tylko półroczne raporty, to pierwsza strata od pierwszej połowy 2015 roku.

Koronawirus mocno nas zadłużył. Kwoty są monstrualne

Skąd takie wyniki?

Warto też zauważyć, że straty PGE to efekt przede wszystkim wyższych kosztów (szeroko rozumianych), bo same przychody grupy wyraźnie wzrosły w porównaniu z pierwszą połową 2019 roku. Wyniosły 22,77 mld zł wobec 18,23 mld zł poprzednio.

Jak z produkcją?

PGE dystrybuowała 17,3 TWh energii elektrycznej, co oznacza spadek o 5 proc w skali roku. Sama sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 20,1 TWh (spadek o 8 proc.). Również o 3 proc. mniej ciepła trafiło do odbiorców. To ze względu na wyższe temperatury w sezonie ciepłowniczym.