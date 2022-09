Takie mieszkania powstają teraz w Polsce. Są najnowsze dane

Budownictwo w pierwszym półroczu 2022 r. – szczegółowe dane GUS

W pierwszej połowie 2022 r. oddano do użytkowania 54,1 tys. nowych budynków mieszkalnych, tj. o 5,0 proc. więcej rok do roku. Łączna ich kubatura wyniosła 51,8 mln m3 – 4,6 proc. więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,6 proc. wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2, proc.) ulokowanych zostało 46,8 proc. mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.