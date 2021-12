Budżet 2022. Tylko poprawki PiS dostały zielone światło

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmowała się w środę poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Opozycja ostrzega przed inflacją

Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050 zgłosiły wniosek o odrzucenie projektu w całości. Jak uzasadniała posłanka KO Izabela Leszczyna, projekt budżetu zasługuje na odrzucenie m.in. dlatego, że zakłada zaniżone - bo oparte o nierealnie niski wskaźnik inflacji - dochody podatkowe - przewiduje zbyt niskie nakłady na ochronę zdrowia. - Budżet jest konsumpcyjny, a nie inwestycyjny, przez co będzie podbijał inflację - mówiła posłanka KO. Argumentacja ta nie przekonała jednak większości i komisja negatywnie zaopiniowała ten wniosek.

Podczas wtorkowych obrad Sejmu posłanka Zofia Czernow w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej złożyła kilka poprawek do budżetu na rok 2022. Jak mówiła, KO żąda zwiększenia wydatków na zdrowie o 20 mld zł, aby zapobiec katastrofie w ochronie zdrowia. - Proponujemy te pieniądze przeznaczyć na leczenie chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego, opiekę psychiatryczną i wiele innych. Źródłem finansowania będzie podatek inflacyjny wyjęty z kieszeni Polaków - proponowała.

Leszczyna zapowiedziała we wtorek, że jeśli minister finansów uzna, że poprawki przedstawione przez posłankę KO Zofię Czernow dostaną pozytywną rekomendację i będą przyjęte, to być może KO wycofa wniosek o odrzucenie tego budżetu w drugim czytaniu.

Do projektu zgłoszono w sumie także 47 poprawek, w tym 45 do części tabelarycznej, a dwie do części tekstowej.