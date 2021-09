Budżet 2022 "na sterydach". Eksperci komentują

We wtorek rząd przyjął projekt budżetu na 2022 rok , który teraz trafi do Sejmu. W porównaniu z projektem budżetu z sierpnia, zarówno dochody, jak i wydatki będą wyższe. Dochody wyniosą nieco ponad 481 mld zł, a wydatki - nieco ponad 512 mld zł (podczas gdy w projekcie miesiąc temu zakładano odpowiednio: nieco ponad 475 mld zł oraz 505 mld zł).

- Sam wynik budżetu państwa i 30 mld deficytu to jest nic nieznaczący wskaźnik i rząd może w zasadzie dowolnie ustalać tę wielkość. Jest to bowiem tylko fragment finansów publicznych – mówi money.pl Sławomir Dudek , główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Dług publiczny w 2022. Resort podał prognozy

Budżet na sterydach

Z kolei Sławomir dudek podkreśla, że we wstępnej wersji budżetu z sierpnia znalazło się założenie, ze na koniec 2022 roku już 350 mld zł długu ma być poza kontrolą parlamentu. To oznacza, że co czwarta złotówka długu będzie poza kontrolą społeczną.

- Najgorsze, że dług poza kontrolą parlamentu bardzo dynamicznie rośnie. W tym i w przyszłym roku ma przyrosnąć o prawie 150 mld zł. Natomiast dług krajowy, pod kontrolą parlamentu, ma przyrosnąć w ciągu tych dwóch lat o 50 mld zł. Rząd zadłuża się zatem trzy razy szybciej poza kontrolą parlamentarną, poza kontrolą NIK, czyli w raju wydatkowym premiera, gdzie może on w zasadzie jednoosobowo decydować o wszystkim - ocenia główny ekonomista FOR.

Zwraca też uwagę, że co obecnie sytuacja makroekonomiczna jest dobra. Do tego mamy wysoką inflację. Oznacza to, że w tym i przyszłym roku mamy "budżet na sterydach" - na bardzo dobrej koniunkturze i do tego napędzany wzrostem cen, który jest korzystny dla budżetu.