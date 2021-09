Rząd przyjął projekt budżetu na 2022. Ile wyniesie dziura budżetowa?

zigor 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Zadłużenie Polski to 1,7 biliona zł z czego już za chwilę 800 mld długu zrobionego przez Pis, to 115 mld zł rocznie - tyle nas kosztują rządy Pis do tego z tych pieniędzy nie stworzono ani większej ilości miejsc pracy, ani nie załatwiono problemu mieszkań, służby zdrowia, obronności kraju, zabezpieczenia energetycznego czy żywnościowego. Milionowa afera goni następną. Miliardy giną i mówi się nam że to w porządku, zgodnie z ustanowionym nocnym prawem i nocna prokuratura z nocnymi instytucjami na telefon przyklaskuje. Nie mamy do czynienia z bandytami i złodziejami i trzeba wziąć sprawy w swoje ręce a odpowiedzialnych za ten stan rzeczy rozliczyć do ostatniej złotówki.