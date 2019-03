Budżet państwa. Rok ledwo się zaczął, a już 800 mln zł deficytu

W okresie styczeń - luty 2019 r., w stosunku do ustawy budżetowej na ten rok, dochód państwa wyniósł 64,8 mld zł, a wydatki to 65,6 mld zł.

• dochody z podatku VAT były wyższe o 2,4 proc., tj. ok. 0,7 mld zł;

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 4,8 proc., tj. ok. 0,5 mld zł;

• dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8 proc., tj. ok. 1,2 mld zł;

• dochody z podatku CIT były wyższe o 7,9 proc., tj. ok. 0,4 mld zł;