Budżet państwa z deficytem. KO: "Budżet tak zrównoważony, jak Banaś kryształowy"

Na wspólnej konferencji prasowej posłowie KO: Izabela Leszczyna i Zbigniew Konwiński krytycznie odnieśli się do nowin o deficycie budżetu.

– Można by powiedzieć, że budżet państwa jest tak zrównoważony jak Marian Banaś jest kryształowym człowiekiem – ironizowała Leszczyna, cytowana przez Polsat News. Posłanka odniosła się w ten sposób do kłopotów szefa NIK z posiadaną przez niego kamienicą , w której funkcjonował tzw. hotel na godziny.

– W kampanii wyborczej słyszeliśmy, że to historyczne dokonanie rządu PiS. Kilkanaście państw UE miało budżetu zrównoważone i budżety z nadwyżkami i nikt nie odtrąbił tam żadnego sukcesu. To naturalne w sytuacji, gdy mamy dobrą sytuację w gospodarce – zapewniała Leszczyna. W jej ocenie PiS zawiódł, ponieważ w dobie koniunktury co roku partia rządząca uchwalała budżety z deficytem.