Budżet Polski na 2024 r. Wiadomo, kiedy ustawa trafi do prezydenta

We wtorek Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. Jak powiedział przewodniczący KFP poseł Janusz Cichoń ( Koalicja Obywatelska ), tryb prac nad projektem budżetu określa Prezydium Sejmu na wniosek prezydium Komisji Finansów Publicznych.

Prace nad projektem budżetu. Jest harmonogram

15 stycznia – według propozycji KFP – ustawa budżetowa ma trafić do Senatu, który 22 stycznia ma podjąć uchwałę o stanowisku w sprawie ustawy budżetowej.

Prezydent – jak wynika z harmonogramu – powinien otrzymać ustawę budżetową do podpisu 29 stycznia 2024 r. Na złożenie podpisu ma 7 dni od momentu przedłożenia .

Projekt budżetu Polski na 2024 r.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Dochody budżetu państwa mają wynieść ok. 682 mld zł, wydatki powinny ukształtować się na poziomie ok. 866 mld zł; deficyt zaś nie powinien przekroczyć 184 mld zł.