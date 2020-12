Budżet UE. Wiceszef MSZ o nowej propozycji

W Brukseli rozpoczął się w czwartek dwudniowy szczyt szefów państw unijnych, na którym ma rozstrzygnąć się przyszłość Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 (czyli budżetu UE) oraz Funduszu Odbudowy Gospodarczej. Gra się toczy o 1,8 bilionów euro, z czego sam Fundusz to 750 milionów.

Kością niezgody jest rozporządzenie dotyczące mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności. Zdecydowany sprzeciw przeciwko mechanizmowi nazywanemu potocznie "pieniądze za praworządność" sprzeciwiły się Polska i Węgry.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński poinformował jednak, że na stole pojawiła się nowa propozycja w tej kwestii. Wyjaśnił, że chodzi o wprowadzenie mechanizmu, który będzie ograniczał stosowanie rozporządzenia dotyczącego mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności tylko do sytuacji, w których "zaistnieją rzeczywiste zagrożenia dla finansów UE", czyli np. wyłudzenia, malwersacje, korupcja.

- Taka jest propozycja na stole, żeby w konkluzjach znalazł się zapis, na podstawie którego Komisja Europejska zostanie zobowiązana do tego, żeby stosować to rozporządzenie tylko w takich przypadkach. I to nie jest tylko deklaracja interpretacyjna, tylko to ma być prawne zobowiązanie Komisji Europejskiej - podkreślił Jabłoński.