Dyskusja nad budżetem UE opóźniona. Przed szczytem spotkali się premierzy z Grupy Wyszehradzkiej

"COVID-19 to pierwszy temat dyskusji na szczycie UE pod przewodnictwem szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela" - napisał na Twitterze rzecznik Michela, Barend Leyts. To oznacza, że politycy nie rozpoczną szczytu od debaty nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2021-2027 (czyli nad budżetem UE) oraz Funduszem Odbudowy. Według pierwotnego planu to właśnie tą kwestią mieli się wpierw zająć politycy.