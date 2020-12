Budżet UE a praworządność. Andrzej Duda: jest zarysowane wstępne porozumienie

Duda: Traktaty są najważniejsze

- Wszystko to, co jest stanowione w ramach Unii Europejskiej przez wszelkie jej instytucje, ale przede wszystkim także przez Radę Europejską, ale i Parlament Europejski i Komisję Europejską, zawsze musi się mieścić w obrębie traktatów - mówił Andrzej Duda.

Prezydent Polski podkreślił, że porozumienia traktatowe państw unijnych mają znaczenie fundamentalne. W jego ocenie to właśnie one "są najważniejsze" oraz "mają najwyższy priorytet". Dlatego też wszystkie "akty rangi niższej" w ramach UE nie mogą wykraczać poza to, co zostało zapisane w traktach.