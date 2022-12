Budżet w USA uchwalony. Ukraina otrzyma więcej pieniędzy niż proponował Biden

Wzrost wydatków w USA

Ustawa budżetowa w USA przewiduje wzrost wydatków na cele krajowe o ok. 6 proc. do 772,5 mld dol., a na obronę o ok. 10 proc. do 858 mld dol. Na pomoc wojskową i gospodarczą dla Ukrainy i sojuszników z NATO przeznaczono 45 mld dol., czyli o ponad 7 mld więcej niż proponował Biden.