Burgery i pizza z jadalnymi robakami już w Polsce. "Pierwsza taka oferta"

UE daje zielone światło świerszczom

Pod koniec stycznia tego roku Bruksela zgodziła się na sprzedaż produktów zawierających mąkę ze świerszcza domowego. Pozwolenie na produkcję wypieków z mąki ze świerszczy na terenie UE jak dotąd otrzymała jedynie firma Cricket One Co. Ltd. mająca swoją siedzibę w Wietnamie. Będzie mogła to robić przez pięć lat. Wniosek producenta w tej sprawie trafił do Komisji Europejskiej w 2019 r.