16 kg rocznie na osobę i nie więcej. Tyle mięsa powinniśmy jeść. Oto dlaczego

Do stowarzyszenia C40 Cities należy m.in. Berlin, Londyn, ale także Warszawa. Metropolie chcą działać na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia oraz budować "zdrowe, sprawiedliwe i odporne społeczności". Przygotowano raport dla organizacji, który wskazuje drogę, jak osiągnąć zamierzone cele.

Tak metropolie powinny się rozwijać

Jak informuje "Dziennik Gazet Prawna" naukowcy z Leeds wskazują, że emisja metropolii zrzeszonych w C40 to 10 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych. Jak zauważają autorzy, aby uniknąć załamania klimatu, emisje powinny zostać zmniejszone do połowy do 2030 r.