Grodzenioza, czyli prywatyzacja przestrzeni miejskiej. Przykład Żabki z Katowic ukazuje problem

Dziennikarz katowickiej "Gazety Wyborczej", kiedy próbował zrobić zakupy w tym punkcie, usłyszał od ochroniarzy, że lepiej, żeby poszedł do placówki konkurencyjnej firmy kilkaset metrów dalej. Poprzedni szef ochrony, który wpuścił kogoś z zewnątrz, miał stracić za to pracę. Ostatecznie reporterowi udało się zrobić zakupy w "prywatnym" sklepie po tym, jak wszedł na osiedle inną bramą.

Grodzimy się na potęgę

Historia ta zwraca uwagę na problem, z jakim zmagają się polskie miejscowości. Z każdą kolejną inwestycją mieszkaniową miastom ubywa przestrzeni dla mieszkańców, gdyż dziś standardem jest budowa grodzonych osiedli. Fakt, że jest to coraz powszechniejsze zjawisko, potwierdza money.pl Barbara Jędrzejczyk, przewodnicząca warszawskiego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Skrajnym przypadkiem "gettoizacji", jak czasem bywa nazywany ten proceder, była historia z wakacji ubiegłego roku. Mieszkańcy jednego z osiedli… zagrodzili wejście na stację metra Targówek Mieszkaniowy. Wszystko po to, by przechodnie nie krążyli w pobliżu ich samochodów.

Jednak mieszkańcom innych miast też doskwiera ten problem. – Jeśli chodzi o grodzenie, to Olsztyn nie odbiega w tym zakresie od średniej krajowej, jeżeli porównać go z miastami o podobnej wielkości. Nikt jednak nie zbiera miarodajnych danych w tym zakresie, więc opieram się wyłącznie na własnych obserwacjach i materiałach ogólnie opisujących ten temat – mówi money.pl Mirosław Arczak, aktywista miejski i olsztyński radny.

Płot zapewnia bezpieczeństwo?

Skąd właściwie wzięła się kultura odgradzania od sąsiadów i przechodniów? Przypłynęła do Polski z Ameryki. Jak pisze portal muratorplus.pl, pierwsze zamknięte osiedle domków jednorodzinnych stanęło w Piasecznie . Deweloper, który je wybudował, wrócił chwilę wcześniej ze Stanów Zjednoczonych i przywiózł ze sobą nie tylko ideę, ale także domy z prefabrykowanych elementów.

Działo się to w latach 90., gdy nasz kraj wkraczał w burzliwy proces transformacji i podjął się wyzwania gonienia Zachodu. Przemiany ustrojowe postawiły jednak przed Polakami nowe problemy.

Ogrodzenie zatem dawało poczucie bezpieczeństwa. Czy jednak rzeczywiście je zwiększa? To zależy od badań i miejsca ich wykonania. Na dwa z nich zwrócił uwagę portal next.gazeta.pl. W 2017 r. swoją analizę opublikowali kryminolodzy Nicholas Branic i prof. Charis E. Kubrin z Uniwersytetu Kalifornijskiego a dotyczyła ona hrabstwa Orange w Kalifornii. Naukowcy wykazali, że obecność ogrodzenia zapewnia 22-procentowy spadek przestępstw z użyciem przemocy i 17-procentowy spadek przestępstw na mieniu.

Drugie badanie opublikowano w 2013 r., a jego autorami byli prof. Gregory Breetzke z Uniwersytetu w Pretorii i dr Ellen G. Cohn z Florida International University. Badacze wzięli na radar obszar metropolitalny Tshwane w RPA i wykazali, że liczba przestępstw i kradzieży wzrasta na grodzonych osiedlach. Wszystko przez fakt, że gdy ktoś chce się odgrodzić od społeczeństwa, to dla przestępców jest to sygnał, że posiada drogocenne rzeczy w swoim domu. Trzeba tu jednak podkreślić specyfikę regionu, który wybrali badacze. Jak sami wskazują, ma on wysoki poziom przestępstw.