Byli chińscy ministrowie "zapadli się pod ziemię". Tracą kolejne stanowiska

Qin Gang w lipcu 2023 roku został odwołany ze stanowiska szefa MSZ , co było jedną z największych niespodzianek politycznych w Chinach od wielu lat.

57-latek pełnił tę funkcję przez zaledwie siedem miesięcy, zanim zniknął z widoku publicznego w czerwcu. Miesiąc później chińskie rządowe media lakonicznie poinformowały o jego dymisji, dla której władze nie podały żadnego uzasadnienia. Do tej pory nie pojawił się publicznie.

Byli ministrowie Chin "zapadli się pod ziemię"

"Rezygnacja Qin Ganga (z funkcji deputowanego na Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych) została przyjęta" – poinformowała lakonicznie we wtorek oficjalna agencja Xinhua w komunikacie wydanym przed rozpoczęciem w przyszłym tygodniu w Pekinie corocznej sesji chińskiego parlamentu, w której bierze udział ok. 3000 deputowanych.

Li został powołany do CKW w październiku 2022 roku, a 12 marca 2023 roku został mianowany ministrem obrony. Od objęcia urzędu do dymisji minęło siedem miesięcy, co czyni Li najkrócej urzędującym szefem resortu obrony ChRL.