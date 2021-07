Były poseł poszedł na zakupy i się zdziwił. W Mołdawii jak w Polsce

W mediach społecznościowych pochwalił się wyjazdem do dość mało popularnego kraju, przynajmniej z turystycznego punktu widzenia, jakim jest Mołdawia. W przeprowadzce i zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu (przez 11 lat był w Belgii) pomoże mu polska żywność, która jest obecna na półkach sklepowych.

Są też np. przyprawy dobrze znane w naszym kraju i u nas produkowane, choć - jak wytknęli na twitterze Liskowi inni obserwujący - nie jest to już polska firma, bo należy do koncernu McCormick.

Warto podkreślić, że takie produkty są obecne w większości sklepów w Mołdawii. Nie jest to przypadek specjalnego sklepu z polską żywnością.

Polska uzyskała w 2020 roku nienotowany dotychczas poziom wpływów z eksportu towarów rolno-spożywczych. Mowa o 34 mld euro. To o 2 mld euro więcej niż rok wcześniej.

Na wzrost eksportu wpływ miało wiele elementów, m.in. korzystny kurs złotego do euro i dolara, co sprzyjało konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Udział sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych w całym eksporcie wzrósł do 14,3 proc. wobec 13,3 proc. w 2019 roku.