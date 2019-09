Były prezes Orlenu odpiera oskarżenia. "Bezpardonowy atak we mnie i w moją rodzinę"

Dalej czytamy: "Oba materiały są bezpardonowym atakiem wymierzonym we mnie oraz w moją rodzinę i stanowią próbę podważenia mojej uczciwości i profesjonalizmu. Sukcesy PKN Orlen S.A. za mojej prezesury znajdują pełne odzwierciedlenie w wynikach Spółki."

Krawiec wyjaśnia, że w latach 2008-2015 wartość spółki PKN Orlen miała urosnąć o 15 mld zł do 28 mld zł, ponadto zadłużenie firmy miało zmaleć do 1 mld zł, zysk powiększony o amortyzację wynieść 7,7 mld zł w 2015 roku.

"Wbrew informacji zawartej w programie „Magazyn Śledczy Anity Gargas”, jego autorzy nie próbowali się ze mną skontaktować. Twierdzenie, jakoby było inaczej jest równie nierzetelne jak cały program. Z uwagi na to, że medialny atak na mnie oraz na moją rodzinę odbywa się w samym środku kampanii wyborczej, uznać należy, że są to działania inspirowane przez siły polityczne. Od zakończenia pracy w PKN Orlen S.A. w 2015 roku nie jestem osobą publiczną. Dlatego też kategorycznie nie życzę sobie, aby wykorzystywano mnie oraz członków mojej rodziny do bieżących rozgrywek politycznych" - wyjaśniono w oświadczeniu.