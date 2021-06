Były wicepremier straszy inflacją. "Część podwyżek cen prowokuje rząd"

Były polityk dostrzega jednak plusy naszej sytuacji gospodarczej. 5 proc. prognozowanego wzrostu PKB nie należy zdaniem Hausnera negować. Do tego dochodzi także spory wkład eksportu netto. Polska jest pod tym względem ewenementem, bo gdy u innych obrót handlowy spadał nawet o 10 proc., u nas skończyło się na jednym procencie.

- To eksport głównie wewnątrzkorporacyjny - tłumaczy w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". W grę wchodzi przy tym kapitał zagraniczny. - Bez niego takiego eksportu by nie było - dodaje Hausner.

A czego brakuje? W ocenie byłego wicepremiera solą w oku rodzimego biznesu jest brak inwestycji. - W pierwszym kwartale była poprawa, ale nie na tyle, by świadczyło to o o ekspansji inwestycyjnej - wskazuje.

Sposobów na zażegnanie inflacyjnej karuzeli jest zdaniem Hausnera kilka. Pierwszy i najważniejszy - interwencja słowna Rady Polityki Pieniężnej, która wskazałaby, że Narodowy Bank Polski jest zaniepokojony wzrostem inflacji i apeluje, by dążyć do jej obniżenia.

W następnym kroku w grę wchodziłby plan konsolidacji finansów publicznych i wytyczenie innej niż dotychczas linii polityki pieniężnej. Do tego plan długofalowych, służących rozwojowi inwestycji prywatnych. - Mateusz Morawiecki wie, że to potrzebne, bo zapowiadał, że będziemy mieć stopę inwestycji na poziomie 25 proc. PKB. A ile mamy? Mniej niż wtedy, kiedy to mówił - punktuje szefa rządu Hausner.